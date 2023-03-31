«أوقاف بورسعيد» تُسلم التضامن طن لحم و2000 شنطة رمضانية للأسر الأولى للرعاية

سلم الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، 2000 شنطة رمضانية، وطن من اللحم، لمديرية التضامن، وذلك لتوصيلهم للأسر الأولي بالرعاية.

رفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إن الشنطة تضم كميات كافية للأسرة من الزيت والسكر والأرز والحبوب والتمر، وغيرها من المنتجات اللازمة التي يحتاج إليها المواطنون خلال شهر رمضان، وتأتي أعمال توزيع الشنطة الرمضانية في إطار دعم وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

الفئات الأولي بالرعاية

ولفت إلى أن الطن من اللحم الذي تم تسليمه لمديرية تضامن بورسعيد، تم توفيره من صكوك الطعام، وتم تسليمه لمديرية التضامن، بهدف التوصيل إلى الفئات الأولى بالرعاية، في كافة مناطق محافظة بورسعيد.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن وزارة الأوقاف حرصت على الإسهام في خدمة المجتمع وتعظيم جهودها في استقبال الشهر الكريم، وقامت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة بينهما بتوفير مليون ونصف المليون شنطة من السلع الغذائية، وكان نصيب محافظة بورسعيد 2000 يتم توزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية استقبالا للشهر الفضيل.

مشروع صكوك الإطعام من المواطنين

وهنأ وكيل أوقاف بورسعيد، كل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام من المواطنين والمسئولين، على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى.

ومن جانبه أثنى وكيل تضامن بورسعيد على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع، والذي يعدّ من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.