يهتم الجمهور بمعرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، الذي يُعرض يوميًا، لمتابعة أحداثه التي تسارعت وتطورت، خاصة أن المسلسل يناقش عديد من القضايا الاجتماعية المتشابكة، وتشهد الحلقات تعقيدات في مصير أبطاله.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

يترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة، خاصة بعد قيام روبي بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وسعيها للقبض على المتسببين في تلك الظاهرة، التي تستهدف شباب قريتها كفر شبورة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، على قناة الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وعدد من النجوم، أبرزهم: أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.