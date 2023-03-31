موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يرغب جمهور الفنانة نيللي كريم في نعرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قناة cbc، لمتابعة أحداث الحلقة 9، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يناقش فكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهن السيدات من الحصول عليه، وتتوالى الأحداث المشوقة.

موعد عرض الحلقة الـ9 من مسلسل عملة نادرة

ويأتي عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وكانت تضمنت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وقوفها أمام والد زوجها الراحل، لمحاولتها في الحفاظ على إرث ابنها، لكنه يرفض حصولها عليه إلا فس حالة موافقتها على زواجها من "مسعود" ابنه الأكبرن وتوافق نادرة، وهي تضع خطة أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل عملة نادرة، هو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وندى موسى، وعلي الطيب،ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.