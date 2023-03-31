مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023.. جت سليمة وتحت الوصاية وحرب
كتب:
مريم جاد
03:15 م | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل جت سلمية
ينتظر المشاهدون مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023، لعرض الأعمال القصيرة المكونة من 10 و15 حلقة، وهي جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، وتحت الوصاية بطولة منى ذكى، ومسلسل حرب للفنان أحمد السقا.
مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2023.. جت سليمة
تدور أحداث مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، في إطار اجتماعي كوميدي حول سليمة، وهي فتاة تتعرض لموقف طارئ، واختفاء شقيقها في ظروف غامضة، وتجد نفسها في زمن آخر وتسعى للعودة مرة أخرى بكل الطرق.
مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023
خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، تسعى منى زكي للحصول على وصاية أطفالها وتحاول بشتى الطرق إثبات قدرتها على ذلك الطلب وتواجه أزمات ومشاكل، وتحاول الوقوف أمامها.
مسلسل حرب بطولة أحمد السقا
تنتظر الجماهير مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، في النصف الثاني من رمضان 2023، ويمتاز المسلسل بالأكشن والإثارة، ومقرر عرضه بداية من 21 رمضان، في 10 حلقات.