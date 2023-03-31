النائب محمد عريبي: الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية والسياسية في مصر

أكد النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية الاستجابة الفورية لدعوة المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، للأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار، مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها.

الحوار الوطني يضمن مشاركة حقيقة لكافة فئات المجتمع المصري

وقال عريبي، في بيان له، إن الحوار الوطني يضمن مشاركة حقيقة لكافة فئات المجتمع المصري، منوها بأن الحوار يعد فرصة تاريخية وجدية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في البلاد، مشيرا إلى أن سرعة الاستجابة من الجهات المشاركة بإرسال الأسماء، يساعد مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار الذي أثمرت نتائجه في العديد من الملفات قبل أن ينطلق؛ ومنها علي سبيل المثال قرارات العفو الرئاسي التي صدرت لعدد من المحبوسين خلال الفترة الماضية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، استمرار جهود الأطراف المعنية لاستكمال إتاحة مناخ إيجابي للحوار؛ يشمل بدء الحوار واستمراره بنجاح، معربا عن ثقته الكبيرة في حرص الجميع على تهيئة الأوضاع للوصول إلى أرضية مشتركة تساهم في حل الملفات والقضايا التي نواجهها، فالحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للخروج من أي أزمات تواجه الوطن.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف النائب محمد عريبي، أن القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على إنجاح جلسات الحوار الوطني، وتذليل كافة العقبات للخروج بمكتسبات تصب في إطار تحقيق المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى ترجمتها لقرارات تلبي طموحات المواطنين، مثمناً جهود لجنة العفو الرئاسي، وما تحرزه من نجاحات متواصلة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية، ويسهم في تعزيز مشاركة كل فئات وأطياف المجتمع في الحياة السياسية، والمساهمة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد جميع أبناء الوطن، الذين تجمعهم راية واحدة وهي قيادة سفينة مصرنا الغالية للازدهار والتقدم.