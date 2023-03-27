تحالف الأحزاب المصرية يشيد بقرار بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل

أشاد المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني ببدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 3 مايو المقبل.

تيسير مطر: قرار بدء الجلسات جاء في توقيت مناسب

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن قرار بدء جلسات الحوار الوطني جاء في الموعد المناسب وبعد انتهاء عملية التحضير الجيد للحوار.

تيسير مطر يوجه رسالة شكر لأعضاء مجلس أمناء الحوار

وذكر النائب تيسير مطر أنه يوجه رسالة شكر إلى جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على اتخاذ هذا القرار والذي جاء استجابة للمطلب الذي صدر عن أعضاء التحالف كما اشاد النائب تيسير مطر باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني برفع اقتراح تشريعي لرئيس الجمهورية بمد الاشراف القضائي على الانتخابات بعد أن كان مقررا أن ينتهي في عام 2024 طبقا للدستور.