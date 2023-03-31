أبرز نقاط الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية.. تعرف عليها

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يحدد فيه الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

واستعرضت الوكالة الروسية أبرز ما جاء في هذه الوثيقة:

- تعتبر الوثيقة الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسي والمصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديدا يواجه العالم وتطور البشرية.

استخدام الجيش لمنع أي هجوم مسلح

- تستخدم روسيا الجيش لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها، وستتعامل روسيا مع الدول الأخرى بالمثل.

- تهتم روسيا على نحو خاص بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة: الصين والهند. ترى الوثيقة المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في القرن الحادي والعشرين هو تحويل أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمها السلام والاستقرار والازدهار.

- تعرّف روسيا نفسها بأنها معقل العالم الروسي ومهد إحدى الحضارات الأصيلة التي تحافظ على التوازن العالمي.

- تعد مكافحة «الروسوفوبيا» (رهاب الروس) في مختلف المجالات من أولويات السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج.

روسيا تعارض سياسة خطوط التقسيم في آسيا

- تعارض روسيا سياسة خطوط التقسيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

- سيكون القضاء على «أساسيات الهيمنة» من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية إحدى أولويات روسيا. وتسعى روسيا جاهدة إلى تشكيل نظام عالمي يوفّر أمنا موثوقا به ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.

- تسعى روسيا جاهدة لتحقيق الأمن المتساوي لجميع الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

- ستقوم روسيا بالتحقيق في التطوير المفترض للأسلحة البيولوجية والسمّية.