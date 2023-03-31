اليابان تحظر تصدير الطائرات و«المسيرات» وعدات الملاحة إلى روسيا

فرضت اليابان حظرًا على تصدير الطائرات والطائرات دون طيار «المسيرات»، ومعدات البناء والأجهزة البصرية ومعدات الراديو للملاحة، إلى روسيا، كما فرضت، حظرا على تصدير الألعاب لروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

من جانبه، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء برئيس شركة «راينميتال» الألمانية لتصنيع الأسلحة، آرمين بابرجر، الحاجة إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية بمكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية، ديريك هوجان، إنه لن يتم إدراج القرار الروسي بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، في الاجتماع المقبل لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

روسيا تعلن عدم التخطيط لموجة ثانية من التعبئة العامة

ودمرت القوات الروسية، مركبة مصفحة وقتلت نحو 10 عسكريين أوكرانيين على «محور زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

من جانبها، أكدت هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم الجمعة، عدم التخطيط لموجة ثانية من التعبئة العامة. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر أمس الخميس، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو المقبل.