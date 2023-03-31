الجيش الأذربيجاني يجري تدريبات بالمدفعية لتعزيز الاستعداد القتالي

أعلنت وزارة الدفاع الآذرية اليوم الجمعة أن قوات مدفعية تابعة للجيش الأذري أجرت تدريبات تكتيكية في إطار خطة التدريب لعام 2023 لتعزيز الاستعداد القتالي.

ونقلت وكالة أنباء «أذرتاج» الرسمية عن الوزارة القول إنه تمت ممارسة أنشطة السيطرة على مواقع إطلاق النار وإدخال وحدات الهاون والمدفعية في وضع القتال خلال فترة زمنية قصيرة.

وتابع بيان الوزارة أنه أثناء تنفيذ عمليات إطلاق النار العملية ، تم تدمير الأهداف المحددة بدقة عالية وتم تنفيذ المهام المعينة بنجاح.

تهدف التدريبات بشكل أساسي إلى تعزيز المهارات الإدارية لكادر القيادة، وزيادة المهارات العملية للأفراد من أجل التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب للمهام مع الاستخدام الصحيح للأسلحة النارية.

وتجري أذربيجان تدريبات بانتظام لتعزيز الاستعداد القتالي لأفرادها العسكريين وتفاعل الجنود وتنسيق القتال أثناء العمليات، فضلاً عن تحسين مهارات صنع القرار العسكري للقادة ومهارات إدارة الوحدات.