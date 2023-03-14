رئيس «دينية النواب» يبحث مع سفير أذربيجان سبل التعاون البرلماني

استقبل الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور الخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، بحضور رامز ولييف المستشار السياسي بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

علاقات وطيدة ومتميزة بين مصر وأذريبجان

ورحب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، بسفير دولة أذربيجان لدى القاهرة، وأكد أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة ومتميزة، وأن تعزيز سبل التعاون البرلماني أمر مهم.

العمل البرلماني من أهم جسور بناء العلاقات بين الدول

وأكد سفير دولة أذريبحان، أن العمل البرلماني من أهم الجسور لبناء العلاقات بين الدول، وأن مجموعات الصداقة البرلمانية تساعد على تقوية العلاقات بين الدول وتدفع الأجهزة التنفيذية أن تعمل بجهد أكبر، معربا عن سعادته بأن يكون الدكتور علي جمعة رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، ما يعزز ويوطد العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.