شباب الإسكندرية يساهمون في إفطار المسافرين على الطريق الدولي (صور) 

وزع العشرات من شباب وفتيات مدينة الإسكندرية شنط إفطار على المارة الذي تصادف سيرهم في توقيت الإفطار، وذلك لكسب ثواب إفطار صائم بالإضافة إلى توزيع فلاير توعية، في مبادرة تحمل عنوان «نفهم صح».

إفطار المواطنين على الطريق الدولي

الشباب السكندري تجمعوا في منطقة شارع 45 الذي يعد شريان حركة المواطنين والسيارات في الإسكندرية وبداية الطريق الدولي من شرق المدينة الساحلية، بهدف مساعدة المواطنين في الإفطار لمن تصادف عودتهم إلى منازلهم في توقيت متأخر أو من هم في اتجاههم إلى سفر عبر الطريق الدولي من وإلى الإسكندرية.

4 سنوات على مبادرة الإفطار

«مبادرة إفطار صائم بنقوم بها للعام الرابع علي التوالي، وكل سنة بنطورها ووزعنا خلال السنوات الأربعة سنوات 80 ألف شنطة إفطار طريق» هكذا قال رامي يسري، مطلق مبادرة الإفطار.

وأضاف «يسري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع 2000 شنطة خلال أول أيام المبادرة هذا العام المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان الكريم.

توعية ضد الشائعات مع إفطار رمضان

وأوضح أن شنطة الإفطار تحوي بسكويت وعصير وتمر وفلاير توعية عن أهمية مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي والأرقام الواجب التواصل معها في حاله سماع إشاعة والصفحات الرسمية للمعلومات وعدم الاعتماد على السويشال ميديا كمصدر رئيسي للأخبار.