الحوار الوطني «خارطة طريق» ترسم المستقبل.. مجلس الأمناء ينتهي من فترة التحضيرات ويرفع شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة» (ملف خاص)

خطوة جديدة قطعها الحوار الوطنى بإعلان موعد انطلاق الجلسات الفعلية 3 مايو المقبل، تأتى تلك الخطوة بعد حزمة من الجلسات التمهيدية والتحضيرية عقدها مجلس الأمناء منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية. الآن تنتهى فترة التحضير، ويستعد الحوار الوطنى للانطلاق نحو بناء توافق عام يرتكز على مقومات الحاضر وآمال المستقبل.

«الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، هو الشعار الذى اختارته إدارة الحوار الوطنى منذ اليوم الأول، الشعار جاء تعبيراً عن فلسفة الحوار الوطنى الذى يفصل بين مرحلتين؛ الأولى تمكنت فيها الدولة المصرية من استعادة استقرارها وتثبيت أركانها وإنهاء مشاهد الفوضى والسيولة التى أرهقت البلاد فى الثلث الأول من العقد الماضى. أما المرحلة الثانية فتتطلع فيها مصر للانطلاق نحو جمهورية جديدة تقوم على التنمية الشاملة فى جميع المجالات والإيفاء بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الجمهورية الجديدة تحتاج إلى توافق، والتوافق يحتاج إلى حوار، لذا صدرت دعوة الرئيس السيسى، ولاقت ترحيباً واسعاً من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، سواء المؤيدون أو المعارضون، الحزبيون أو المستقلون، مع أو ضد، الجميع رحب بالدعوة، دون اشتراطات مسبقة أو مصادرة على رأى الغير. وعلى مدار أكثر من سبعة أشهر، عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى يضم 19 عضواً، 18 جلسة تحضيرية بإجمالى عدد ساعات وصل إلى 150 ساعة، انتهى فيها من تشكيل ثلاثة محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية وتحديد 74 قضية مطروحة على طاولة الحوار.