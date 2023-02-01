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النمسا تدعم مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

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أ ش أ
11:30 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي

البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي

أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، دعم بلاده القوي لمفاوضات انضمام البوسنة والهرسك وبقية دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها وزير خارجية النمسا اليوم، إلى نظيره الجديد دينو كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقال شالينبرج إنّ دعم النمسا الكامل لدول غرب البلقان على مسارها الأوروبي مستمر، لافتا إلى وجود فرص كبيرة للبوسنة والهرسك بعد حصولها على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ النمسا تحشد الجهود في الاتحاد الأوروبي لتسريع عملية مفاوضات التوسعة لتأمين الحدود الشرقية للاتحاد ضد مخاطر النفوذ والتوسع الروسي خاصة بعد أزمة اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

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بقلم أ ش أ