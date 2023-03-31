محمد رزق: توسيع المشاركة في الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الديمقراطية

ثمَّن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، النداء الذي وجهه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على إنجاح الحوار والخروج بنتائج وتوصيات وقرارات تلبي كل طموحات المواطنين ويرسي دعائم الديمقراطية.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «رزق»، أن نداء المنسق العام للحوار الوطني لكل الأحزاب والكيانات السياسية يعد خطوة تأكيد على أن الحوار الوطنى جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، خاصة وأن المصلحة العامة هي السائدة وأن الجميع يلقي أفكاره ومقترحاته وآراءه ونصب عينيه المصلحة العامة، وهذا اتضح من خلال حالة التوافق الكبيرة ولغة الحوار بين جميع الفئات ومختلف التيارات المشاركة في الحوار الوطني.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن أحد مقومات نجاح الحوار الوطني هي وجود التنوع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي من المشاركين وأن يتم من خلال المناقشات إتاحة قدر من المساحات المشتركة لبناءة بين كل القوى وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق حسابات المصالح الضيقة.

جلسات الحوار الوطني

ولفت «رزق»، إلى أن الحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.