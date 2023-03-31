قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: أحمد حامد دياب 07:39 م | الجمعة 31 مارس 2023 مسجد الإمام الحسين تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: «سفراء دولة التلاوة» يذيع صلاة التراويح للشيخ محمد منجود الشرقاوي بالبرازيل عبر قناة الناس دعاء القنوت في التراويح.. اللهم اهدني فيمن هديت قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ شريف عامر عبدالفتاح من صلاة التراويح بالكونغو تفاصيل اللحظات الأخيرة لمتوفى صلاة التراويح بالمحلة.. مات مبتسما مئات الأهالي يودعون مسن توفى في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح بالمحلة التراويح العشاء الإمام الحسين مسجد الإمام الحسين صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين بقلم أحمد حامد دياب