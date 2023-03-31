«سفراء دولة التلاوة» يذيع صلاة التراويح للشيخ محمد منجود الشرقاوي بالبرازيل عبر قناة الناس

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمد منجود الشرقاوي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «فوز دو إيغواسو» البرازيلية، حيث أبدع في تلاوة خاشعة خلال صلاة التراويح، بأحد مساجد البرازيل، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من بداية سورة النساء تحديدًا قوله تعالى «الم (1) اللَّهُ لَا إِلَٰه إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4) ».

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.