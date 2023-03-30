قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ شريف عامر عبدالفتاح من صلاة التراويح بالكونغو

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ شريف عامر عبد الفتاح، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد العاصمة الكونغولية «برازفيل»، حيث أبدع في تلاوة خاشعة خلال صلاة التراويح، بأحد مساجد الكونغو، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة المائدة تحديدًا قوله تعالى «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ».

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.