مئات الأهالي يودعون مسن توفى في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح بالمحلة

ودع أهالي مدينة المحلة الكبرى، محمود حجازي، ابن قرية دنوشر، في العقد السابع من عمره، والذي توفى أمس في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح، داخل أحد مساجد القرية.

حسن الأخلاق وسيرة طيبة

وقال رمضان عبد الفتاح، أحد أقارب المتوفى، إنه جرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية دنوشر، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحضر الجنازة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، لما كان يتمتع به من حسن الأخلاق والسيرة الطيبة.

توفى في آخر ركعة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» إن المتوفى صعدت روحه إلى بارئها خلال أداء صلاة التراويح، في آخر ركعة، معقبا: «كان شخص صاحب وجه بشوش وأخلاق طبية، وربنا رزقه بحسن الخاتمة والموت بين يديه، وهو يصلي في المسجد صلاة التراويح».

وتابع: «رغم الحزن على فراقه لكن إللى مصبرنا أنه توفى وهو يصلي داخل المسجد، وكان يعمل في السعودية نحو 30 عاما، ولديه من الأبناء 2 من الذكور وبنت واحدة».