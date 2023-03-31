مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بقرية عمر بن العاصي بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها، جراء تعرضها لحادث عبور مشاة أمام بعدما صدمتها سيارة أمام منزلها بقرية عمر بن العاصي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفلة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة صدمتها سيارة أمام منزلها بقرية عمر بن العاصي بدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفلة المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى «إهداء.م.س»، عامان، مقيمة قرية عمر بن العاصي، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى بدر العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.