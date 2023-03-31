مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. أحمد مكي ينتقد لايفات التيك توك

تناولت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، موضوع الربح من لايفات التيك توك من خلال هجرس الذي يجسده الفنان محمد سلام.

هجرس ولايفات التيك توك

فوجئ جوني شقيق الكبير أوي، بوجود دولارات مع هجرس وعندما سأل عن مصدر تلك الدولارات، أخبره هجرس أنها من التيك توك، وبعد مشاهدة جوني للايفات هجرس قرر أن يظهر من خلال لايف بثه على تليفزيون مقهى المزاريطة والتيك توك ينتقد من خلالها هذه اللايفات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج يوميا على قناة on في تمام الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى لمسلسل الكبير أوي 7، بطولة أحمد مكي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية 2:00 مساء اليوم التالي.