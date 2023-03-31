موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023 يشغل محركات بحث الكثير من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لمن فاتهم العرض الأول الحلقة على شاشة قناة on، ويفضل مشاهدو مسلسل الكبير أوي الجزء 7 من بطولة الفنان أحمد مكي، متابعته على قنوات on سواء في موعد عرض الحلقة الأول، أو في موعد الإعادة، والذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي تجتمع عليه العائلة عند الإفطار.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وفي الساعة 6:30 صباحا، كما تأتي إعادة حلقة مسلسل الكبير أوي على قناة on في الساعة 12:30 ظهرا، وانتهت أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بإنقاذ الكبير زوجته مربوحة من يد فخري، الذي قام باختطافها أثناء جولاتها بأحد محلات الفساتين.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on رمضان 2023 يمكن من خلاله متابعة الأحداث في الحلقة الثامنة وكيف قام الكبير بإنقاذ مربوحة «رحمة أحمد» بمساعدة صديقه نفادي، بالإضافة إلى لقائه بالفنان أحمد السقا الذي صادف امتلاكه حصان يحمل نفس اسم زوجة الكبير «مربوحة».

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الذي يعرض على شاشة قناة on يعرض المشكلات الزوجية بين الأزواج بعد مرور فترة من الوقت على زواجهم وإصابة العلاقة بينهم بالفتور، ودور مستشارة العلاقات الزوجية في محاولة إصلاح العلاقة بينهم.