مشهد أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي يحقق ربع مليون مشاهدة خلال ساعات

احتفى جمهور الدراما الرمضانية 2023، بظهور الفنان أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الحلقة 8، إذ ظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، وتصدرت الحلقة تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد دقائق من انتهاء عرضها على قناة ON، وحقق مقطع ظهور أحمد السقا في المسلسل نسب مشاهدات كبيرة على «يوتيوب» قاربت الـ 250 ألف مشاهدة خلال ساعات.

وجاء ظهور أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي، خلال رحلة الكبير (أحمد مكي) في العثور على زوجته مربوحة (رحمة أحمد) بعد تعرضها للاختطاف، وتشير التحقيقات إلى تواجدها في منطقة معينة، ويبدأ الكبير في الدخول إلى المنازل للبحث عنها، ولكنه يتفاجأ بأنه منزل أحمد السقا، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية.

مشهد أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي

بعد ظهور أحمد السقا في الكبير أوي.. الجمهور ينتظر مسلسل حرب

ولا يعتبر ظهور أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي هو الوحيد في رمضان 2023، إذ من المنتظر أن يعرض مسلسله حرب في الثلث الأخير من الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته الفنان محمد فراج ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض حصريا على شبكة قنوات ON.