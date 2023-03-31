مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. أيتن عامر في دور شروق كلنا سوا

حلت الفنانة أيتن عامر ضيفة على الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي 7..أيتن عامر تقدم شروق كلنا سوا

ظهرت الفنانة أيتن عامر في أحداث الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، في دور تيك توكر شهيرة تدعى شروق كلنا سوا، التي تبث حياتها اليومية، ما جعل جوني شقيق يظهر في لايف وينتقد نوعية محتويات التيك توك، منتقدا شروق كلنا سوا لترد الأخيرة من خلال اللايف وتطلب من جوني أن يقابلها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كل من بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويتناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي المشاكل الزوجية وكيفية علاجها بطريقة كوميدية.