مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. خروج طه القماش من السجن  

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8 العديد من المفاجآت، أهمها خروج طه القماش من السجن، وتصاعد كبير في الأحداث، الذي يؤدي بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على قناة dmc.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

حاول «طه القماش» أمير كرارة، تبرير موقفه أمام الشرطة، وأخبرهم أن هناك اتفاق بينه وبين المفتش «الزناتي»، بأن يكشف أمر «الخواجة جابر»، لكنهم لم يصدقوه، ويرسلون للمفتش «الزناتي» حتى يأتي ويوضح الأمر.

خروج طه القماش من السجن

وفي النهاية، تأمر الشرطة بخروج «طه القماش» أمير كرارة من الحجز، ليخرج من السجن ويطالب رجاله بالانتقام من جابر الخواجة الذي تسبب في وفاة صديقه المقرب «حمدي» إسلام حافظ.

ويعود «طه» إلى سوق الكانتو، ولكنه يتفاجأ بغضب جده «حسنين» عبد العزيز مخيون منه، وقام بطرده من السوق أمام الجميع وأمره بأن لا يعود مرة أخرى، لينصدم «طه» ويغادر السوق بالفعل وتنتهي الحلقة 8 على هذا المشهد ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 9 المقبلة رد فعل طه القماش حول ما تعرض له.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

يشارك بطولة العمل بجانب النجم أمير كرارة كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.