 مسلسل سوق الكانتو الحلقة 8.. أمير كرارة يتفق مع المفتش لإيقاع الخواجة

تحمل أحداث الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو الذي يقوم بدور بطولته الفنان أمير كرارة، العديد من المفاجآت لاسيما حول تهريب زجاجات الكحول.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثامنة

تدور أحداث الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو حول تهريب زجاجات الكحول الذي قام بها طه القماش ورفاقه إلا أنهم قُبض عليهم جميعها بعد مطاردة الشرطة لهم.

المفتش زناتي يعقد مع طه اتفاقًا

وبينما كان أمير كرارة «طه القماش» في الحبس قام باستدعائه المفتش زناتي ليعقد معه اتفاقًا.

دار حوار بين أمير كرارة «طه القماش» والمفتش زناتي حول تهريب زجاجات الكحول، والذي حاول أمير كرارة تبرير هذا العمل باحتياجه إلى المال، وأنه كان سيقلع عن القيام بمثل هذه الأمور بمجرد تحسن حالته المادية.

إلا أن المفتش زناتي اعترض عليه قائلًا: «دة مش مبرر لو كل الناس فكرت كدة إنها تعمل أمور حرام وتتوب يبقى الدنيا هتبوظ».

الحوار بين المفتش زناتي وطه القماش

ومازال الحوار بين المفتش زناتي وطه القماش، والذي طلب المفتش من طه أن يوقع أحد مهربين الكحوليات زجاجات «الخمرة» ويساعد الشرطة في هذا العمل.

وقال المفتش زناتي لطه إنه سيطلق سراح «طه القماش» ليقوم بإيقاع جابر الخواجة متلبسًا بتهريب زجاجات الكحول، وافق طه القماش على هذا الاتفاق ولكن بمعاونة أحد أصحابه.

في الحلقة السابقة اتفق أمير كرارة طه القماش على تهريب زجاجات الكحول من محافظة الإسكندرية إلى سوق الكانتو، بمساعدة رفاقه وأصحابه، إلا أنه قتل أحد اصحاب طه القماش المقربين، والذي اعترف جابر الخواجه بانه هو من قتله في أول مشهد من الحلقة 8 من مسلسل سوق الكانتو.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، ويلعب أمير كرارة دور شاب باسم طه القماش والذي تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى.