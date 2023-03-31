مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. أحمد مكي يصطدم مع تحديات التيك توك

ناقش الفنان أحمد مكي، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، الذي يعرض يوميا على قناة on، عقب أذان المغرب مباشرة، تحديات التيك توك، من خلال مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9 وتحديات التيك توك

تناول أحمد مكي خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، تحديات التيك توك، من خلال تصرفات «هجرس» الذي يقدم بدوره الفنان محمد سلام، الذي يتعامل بالدولار خلال أحداث الحلقة، في حين أن صديقة «جوني» لم يكون يملك ثمن الأكل الدليفري الذي طلبه.

وبعد مناقشة بينهما عن أسباب امتلاكه تلك الأموال بالدولار، اكتشف أن «هجرس» يدخل في تحديات التيك توك، وبعد مشاهدة «جوني» لهذه النوعية من التحديات، يقرر الظهور في لايف وينتقدها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

تناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي، عديدا من القضايا التي تشغل المجتمع، أبرزها المشكلات الزوجية والملل الذي يصيب الأزواج، وقصة تحديات التيك توك.

ويشارك في مسلسل الكبير أوي7، كل من: بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.