حزب مصر أكتوبر يرحب بدعوة الحوار الوطني للمشاركة وتوسيع قاعدة التنوع

أشادت الدكتورة جيهان مديح بتوجيه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، الدعوة للأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني كافة، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار الوطني، مؤكدة أنها تعكس حرص القيادة السياسية على إنجاح الحوار والخروج بنتائج وتوصيات وقرارات تلبي طموحات المواطنين وترسي دعائم الديمقراطية.

الجمهورية الجديدة

وقالت «مديح» إن تلك الخطوة تأكيد على جدية الحوار الوطني، والسعي نحو بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، مشيرة إلى أن ضم عدد من الرموز والقيادات الفكرية والسياسية والحقوقية والفنية إلى لجان الحوار الوطني، إضافة مؤثرة تثري جلسات الحوار، وتعبر عن مدى التزام الحوار بالتعددية واتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة، وتمثل أطياف الشعب المصري كافة.

جلسات الحوار الوطني

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر لـ«الوطن» أن الحوار الوطني جاء لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مثمنة حالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

الحوار الوطني

وأشارت إلى أن الحوار الوطني في مصر يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى فى دولة عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.