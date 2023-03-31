محمد رمضان يطرح التيزر الأول لفيلم هارلي (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، التيزر الأول لفيلم هارلي، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

ونشر محمد رمضان، التيزر الأول لفيلم هارلي الذي احتوى على العديد من مشاهد الأكشن، وعلق عليه: بسم الله توكلنا على الله أول تيزر لفيلم هارلي عيد الفطر 2023 بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح لا تستوعبه سينمات مصر والوطن العربي.

فيلم هارلي يجمع بين الأكشن والرومانسية

وينتمي فيلم هارلي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية، وقام الفنان محمد رمضان بتصوير فيلم هارلي في عدد من شوارع القاهرة، حسبما أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والفيلم من بطولة محمد رمضان، ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر طرحه بدور العرض مع موسم عيد الفطر.