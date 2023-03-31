مسلسل جعفر العمدة الحلقة 8.. أحمد داش يرفض اقتراح محمد رمضان

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

ذهب محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة، إلى أحمد داش في ورشته، واقترح عليه أنه يدخل معه كشريك في صيانة العربيات برأس المال وهو بالمجهود، ولكن يرفض أحمد داش ذلك لأنه يحب أن يكون حرا في عمله.

وتنتقل الأحداث، حيث ذهبت لمى كتكت، إلى لبنى ونس والدة أحمد داش، وتكذب عليها وتخبرها بأنها حامل منه، وسط دهشة كبيرة منها، ويصل سيف إلى المنزل وتقوم والدته بمواجهته، ويقنعها بأنها تكذب.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يوميا طوال شهر رمضان، عبر قناة DMC، الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.