مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. مي كساب تنتقم من محمد رمضان

يترقب الجميع الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023 خاصة بعد محاولة مي كساب للصلح مع جعفر، وطلبها العودة إلى عصمته ومسامحتها، لكنه رفض لتقبل بعدها الزواج من كارم فتح الله.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9

تبدأ الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة بموافقة ثريا على الزواج من كارم فتح الله ونيتها على الانتقام من جعفر؛ لإهانتها ورفضه طلب رجوعها إليه.. فماذا ستفعل ثريا مع جعفر؟ هذا ما ينتظره المشاهدون في الحلقة القادمة من مسلسل جعفر العمدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين منهم، منة فضالي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9

يعرض مسلسل جعفر العمدة يوميا طوال شهر رمضان، عبر شاشة قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة وربع، ويُعاد العمل مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والأخرى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.