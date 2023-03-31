‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم.. أزمة محمد رمضان مع مي كساب

يبحث الجمهور عن ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، بعد تصاعد الأحداث بصورة كبيرة من الحلقة السابقة، إذ تذهب ثريا (مي كساب) إلى جعفر العمدة (محمد رمضان) وتطلب منه أن يسامحها ويردها إلى عصمته مرة أخرى، بعد قيامها بتقبيل يد كارم فتح الله في الشارع أمام الجميع ليخبرها بمكان ابنها، ولكنه يرفض تماما ويطردها خارج مكتبه.

وكشفت شبكة قنوات dmc، عن ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، الذي يعرض حصريا على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية، ضمن خريطة برامجية تتضمن مجوعة كبيرة من الأعمال الحصرية.

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم

وتتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم محمد رمضان، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.