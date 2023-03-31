قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ السيد الغيطاني بالبرازيل ضمن «سفراء التلاوة»

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «ساو باولو» البرازيلية، حيث أبدع في تلاوة خاشعة، بأحد مساجد البرازيل، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة الحشر تحديدًا قوله تعالى «لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21)» وقرا بعدها سورة النصر.

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.