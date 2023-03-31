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الشيخ مصطفى ثابت عبر قناة الناس: الله سبحانه وتعالى ذكر إجابة الدعاء مع آيات الصيام

كتب:

أحمد حامد دياب
06:21 م | الجمعة 31 مارس 2023
الداعية مصطفى ثابت

الداعية مصطفى ثابت

أكد الداعية مصطفى ثابت، أن لله في كل ليلة عتقاء من النار وأنه سبحانه يعتق كل ليلة عتقاء كثير من المسلمين حتى اذا جاءت آخر ليلة في هذا الشهر يعتق الحق سبحانه وتعالى قدر ما اعتق طوال الشهر.

الله سبحانه وتعالى ذكر إجابة الدعاء مع آيات الصيام

وأوضح خلال برنامج «آيات بينات» المذاع عبر قناة «الناس» أن شهر رمضان شهر استجابة للدعاء وأن الله سبحانه وتعالى ذكر إجابة الدعاء مع آيات الصيام مستشهدًا بقوله تعالى «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)».

ولفت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال «رغم أنف المرء أدرك رمضان فلم يغفر له» مؤكدًا أن معنى ذلك أن الحق سبحانه يريد هذا الشهر وهذه المنحة أن يغفر لجميع عباده من المسلمين وكأن المقصر وغير المغتنم رغم أنفه في التراب.

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