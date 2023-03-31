باحث بالأزهر عبر قناة «الناس»: التنظيمات الإرهابية تجري عمليات غسيل مخ لمحو الهوية

أكد الدكتور علاء صلاح الباحث بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن معرفة الهوية هي التي تمكن الإنسان من الإجابة على تساؤلات «أنا مين وفين وإلى أي اتجاه المفروض أمشي».

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فكر»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن كل إنسان مطلوب منه تحديد الاتجاه الذي يسير فيه بناء على هويته.

التشكيك في الهوية من عمليات غسيل الدماغ

وتحدث عن التنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أنها تقوم بعمليات غسيل دماغ للشباب والجمهور المستهدف، ومن ضمن عمليات الغسيل التشكيك في الهوية ليجعل الإنسان المستهدف يخلع العباءة الوطنية والدينية التي يرتديها ويغيرها بهوية هلامية ليست موجودة على الأرض.

التنظيمات المتطرفة تعمل على تشويش فكرة الشباب

ولفت إلى أن مركز الأزهر لمواجهة التطرف رصد ذلك، مشيرًا إلى أن التنظيمات المتطرفة تعمل على موضوع الهوية وعلى تشويش فكرة الشباب وعلى زعزعة الهوية عن طريق خطابات كثيرة تم رصدها وتحليلها من المركز، وتبين من خلال التحليل أن هذه الخطابات لم تُلق بشكل عشوائي ولكن لديها أهداف خبيثة لإقناع الشباب أن الانتماء والهوية لا تناسبهم وأنهم يجب أن ينتموا لهوية أخرى تضمن لهم الجنة على حد زعمهم.