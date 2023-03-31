مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. أحمد مكي يتناول التريند والمحتوى الهادف

ناقش الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 7، موضوعا جديدا يشغل جميع الشباب، وهو التريند وتحديات التيك توك.

أحمد مكي يناقش التريند والمحتوى الهادف

وتطرق الفنان أحمد مكي من خلال شخصية جوني شقيق الكبير أوي للسعي وراء التريند وتحديات التيك توك، وخلال بث مباشر عبر التيك توك وجّه رسالة للجمهور بأنه لا بد من استغلال السوشيال ميديا والتيك توك في المحتوى الهادف وليس التحديات.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 والإعادة

ويجري عرض مسلسل الكبير أوي 7، بطولة أحمد مكي يوميا على قناة on في تمام الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

وتأتي الإعادة الأولى لمسلسل الكبير أوي 7، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساء اليوم التالي.