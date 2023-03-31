مسلسل الصفارة الحلقة التاسعة.. «شفيق المهاتما» يفصل بين المعلمين

صفارة توت عنخ أمون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح من رجل الأعمال الأثرياء، ويتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغيير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل الصفارة الحلقة التاسعة

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة بـ«شفيق» في شخصية المهاتمة برفقة حبيبته «شيرين» وهما يتجولان داخل أحد إسطبلات الخيول، ليمضيان وقتهما سويا وسط دهشة «وجية» مما يفعل شقيقه، لتظهر على «شيرين» علامات الإعجاب بشخصيته وطريقة حديثه التي تناسب شخصيتها التي سيطر عليها لغة «السرسجية» لتظهر بشخصية «عصفورة» التي ينوى الزواج منها ضمن أحداث الحلقة.

وفي أحداث مسلسل الصفارة الحلقة التاسعة، يجلس «شفيق المهاتمة» وسط كبار المعلمين ليفصل بينهم في الكثير من الأمور، فحضروا جميعهم طالبين العفو منه والسماح لهم بالشغل تحت وصايته، إلا أن اللقاء ينتهي بطردهم ليحظى بإعجاب «عصفورة» بعد أن تطاول عليها أحد المعلمين خلال الحديث.

وجد «المهاتما» نفسه في مواجهة مع معلمين السوق بعد أن طردهم بقيادة «المعلم أبو ريالة»، لتظهر شخصيته الضعيفة أمام «شيرين» لتخبرها أنها لا تريده ما دام ضعيفا فيضطر إلى استخدام الصفارة والرجوع إلى اللحظة التي وقف بها في ماضيه.

ليظهر بشخصية رجل يقع في أزمة منتصف العمر، ليجد نفسه متزوجا من حب عمره «شيرين» التي ظهرت بجسد ممتلئ وكرش لترتسم علامات الدهشة على وجه شفيق الذي يقرر استخدام الصفارة إلا أنه يتفاجأ بـ«ريكورد» من الفنانة شيرين رضا ليقرر البقاء ولقاءها.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.