كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور.. «الإفتاء» توضح

كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الصلوات طوال شهر رمضان المعظم باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وورد سؤال من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان؟ وذلك بهدف المداومة على أدائها طوال الشهر المعظم، وهو ما أجابت عنه الدار.

كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور

وعن كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور، تجيب «الوطن» خلال السطور التالية، عن سؤال كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية، حيث قالت الدار، إن الوتر: هي صلاة يؤديها المسلم بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يختم بها صلاة الليل.

كيفية أداء صلاة الوتر

وفيما يخص الرد على كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور، تابعت الدار أنها سمِّيت بـ«الوتر» لأنها تصلى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا، والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليس واجبًا على الصحيح.

كيفية صلاة الوتر

واستكمالا للحديث عن كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور، أضافت الدار: أما عن كيفية صلاة الوتر: فهي أن يصلي ركعةً، أو ثلاثًا، أو أكثر من ذلك وترًا، فإن أوتر بركعةٍ؛ ركع وسجد وتشهَّد فيها وسلَّم، وإن أوتر بثلاثٍ: يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة؛ كهيئة صلاة المغرب، أو يفصل بينها؛ فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، وكل هذه الصور صحيحة.

قيام الليل في رمضان

واستكمالا للرد على كيفية صلاة الشفع والوتر وقيام الليل وعدد الركعات والدعاء المأثور، أوضحت الإفتاء، أنه إذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله عند الفقهاء طريقتان:

الطريقة الأولى: أن يصلي شفعًا ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك، وعليها الجمهور.

والطريقة الثانية: وعليها القول الآخر عند الشافعية: أن يبدأ نَفْلَه بركعةٍ يشفع بها وترَه، ثم يصلي شفعًا ما شاء، ثم يوتر، وذلك جمعًا بين الحديث الذي ينهى عن وترين في ليلة، والحديث الذي يأمر أن تكون آخر الصلاة من الليل وترًا.

صلاة الشفع

قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (4/ 15): إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين: أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر.

دعاء الشفع والوتر في رمضان

ومن أشهر الأدعية التي يرددها المسلمون في رمضان دعاء الشفع والوتر، وفيما يأتي بعض الأدعية التي وردت في الشفع والوتر في شهر رمضان المبارك: «اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معـادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار، وكذلك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، إنك تقضي ولا يـُقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك».