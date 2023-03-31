السيسي: الشعب المصري يقدر تضحيات أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن الوطن

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان.

وحضر صلاة الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

والتقى الرئيس السيسي، عقب أداء الصلاة مع كبار قادة القوات المسلحة، حيث تقدم بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

وأوضح الرئيس السيسي أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم في أعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، إضافة لجهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.