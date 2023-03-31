ملخص الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو.. أمير كرارة ينتقم لقتل صديقه

يحظى مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، بقاعدة جماهيرية كبيرة منذ حلقاته الأولى، التي جرى عرضها تزامنا مع شهر رمضان المبارك، خاصة أن أحداثه تدور في الحقبة الزمنية القديمة.

أمير كرارة ينتقم بعد طرده من السوق

شهدت الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو، انتقام «طه» أمير كرارة، بعد ما تعرض له خلال الفترة الماضية، من قتل صديقه، وغضب جده «حسنين» عبد العزيز مخيون منه، وطرده من السوق.

وكان كل ذلك من تدبير «الخواجة جابر»، الذي يريد محو «طه القماش» من طريقه، وقام بتدبير المكائد له، كما يحاول «طه» خلال الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920، داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة، وتتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد عديد من الصعوبات خلال الأحداث.