وزير الخارجية الأمريكي يدعو الصين لإعادة حقوق وحريات سكان هونج كونج

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الصينية على إعادة حقوق وحريات سكان هونج كونج المنتهكة، وذلك عقب نشر أحدث تقرير سنوي عن قانون سياسة هونج كونج.

أزمة بخصوص حقوق الإنسان في هونج كونج

وقال بلينكن- في بيان، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: «نحث سلطات الصين على استعادة حقوق وحريات سكان هونج كونج المحمية والإفراج عن المعتقلين أو المسجونين ظلماً، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في هونج كونج».

وأشار إلى أن التقرير، الذي يغطي الفترة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، وجد أن الصين وسلطات هونج كونج يواصلان «حملة القمع المستمرة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة».

وبحسب البيان، استمر استخدام قانون الأمن القومي واسع النطاق وقانون التحريض على الفتنة من الحقبة الاستعمارية لإسكات المنتقدين، حيث ورد أن أكثر من 1200 شخص محتجزون بسبب معتقداتهم السياسية.