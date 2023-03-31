نقابات العمال في فرنسا تتولاها سيدة لأول مرة

اختارت النقابة اليسارية الكونفيدرالية العامة للشغل في فرنسا، أمينا عاما جديدا، وهي السيدة صوفي بينيه، التي استطاعت الفوز بالمنصب لتصبح أول امرأة تتولى هذه النقابة التي أنشئت قبل 128 عاما بحسب موقع «مونت كارلو» الفرنسي.

تظاهرات واسعة في البلاد

وحرصت النقابة في مؤتمرها الأخير، على اختيار سيدة خلفا لفيليب مارتينيز، المميز بشنبه الكثيف، في ظل الجهود ضد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في ظل قراراته برفع سن المعاش في البلاد من 62 سنة إلى 64 دون الالتفات للتظاهرات الواسعة الواقعة في البلاد، وتأسست النقابة في عام 1895.

بينيه تتمتع بماضٍ ثوري قوي

بينيه تبلغ من العمر 41 عاما، وترأست في شبابها نقابة «يونيف» الطلابية اليسارية، وقد كانت من المشاركين في مظاهرات عام 2005 والتي دفعت حكومة الرئيس جاك شيراك لسحب القانون بعد مظاهرات طلابية كبيرة.

أول تعليق بعد فوزها

وقالت السيدة المنتخبة حديثا، إنه يجب سحب قانون المعاش الأخير، متابعة: «لن نستسلم ولن تكون هناك هدنة ولن يكون هناك تعليق ولن تكون هناك وساطة، فيما يتعلق بمشروع القانون، ولن نستأنف العمل حتى يتم سحب هذا الإصلاح، وسحب هذا الإصلاح هو الذي سيسمح لنا بالانتقال أخيراً إلى الأولويات الحقيقية مثل رفع الأجور إضافة إلى تحسين ظروف العمل أو قضية البيئة، بينما تواصل الرأسمالية تدمير كوكبنا».