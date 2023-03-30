كم يكلف إضراب عمال الطاقة في فرنسا حكومة ماكرون؟

يعد إنتاج الطاقة هو الأمر الأساسي في البلاد ومن الأمور الضرورية لنشاط المجتمع، وفي الوقت الحالي أضرب عمال الطاقة الفرنسيون عن العمل وعن ممارسة الكثير من النفوذ والضغط علي الحكومات أو أصحاب العمل، وإذا كانوا مستعدين للتفاوض سيلجأون إلى تكتيكات هادفة وأكثر إبداعاً، بحسب ما ذكرته قناة «يورونيوز».

الاقتصاد الفرنسي سيتأثر بشكل كبير

وقال كودور إن العمال المضربين سيؤثرون على الاقتصاد تأثيراً قويا، وهذا هو نتيجة الإضراب الضغط على الاقتصاد، لأن المستثمر الرئيسي في مؤسسة كهرباء فرنسا هو الدولة، لذلك يقوم المضربون بالضغط اقتصادياً على الأعمال لجعل الدولة تتفاعل.

وأثر الإضراب على إغلاق 5 محطات نووية، وتراجع الإنتاج في عدة مصانع وإذا انخفض الإنتاج بما يكفي سيهدد أمن الطاقة، وتستخدم فرنسا يومياً 129.5 مليون ميجاواط في الساعة، وكان هناك انخفاض بمقدار 12410 ميجاوات ويعني أن الإضراب يخفض الإنتاج بما يتراوح بين 15 ألفا و20 ألف ميجاوات.

مجال الكهرباء في فرنسا يمثل 71% من إنتاج الكهرباء بالبلاد

وقام عمال الطاقة من جميع التخصصات في الخطوط الأمامية منذ انطلاق موجة الاحتجاجات إذ استخدموا تكتيكات متشددة ضد الحكومة، ومن المعروف أن الطاقة النووية علي مجال الكهرباء في فرنسا تمثل 71% من إنتاج الكهرباء بالبلاد، والطاقة الكهرومائية تساهم بنسبة 10% وتشكل مزيج من المصادر الحرارية وغيرها الباقي، ودخول عمال محطات الطاقة النووية في فرنسا بإضراب يكون له تأثير كبير على اقتصاد الأمة من خلال قطع إنتاج الكهرباء.

عمال الطاقة يقومون بإخطار الإدارة قبل الإضراب

ويقوم عمال الطاقة بإخطار الإدارة قبل 48 ساعة من الإضراب للحفاظ علي عمل البنية التحتية الحيوية، من جانبه، قال الأمين الفيدرالي لنقابة «سي جي تي»، فابريس كودور، إن العمال يعملون ويتقنون عملهم لذا قرروا دعوة إضراب مسبق مما يسبب أقصى قدر من الاضطراب في عملية تشغيل محطة الطاقة.

وأوضح كودور أن هناك موازنة العرض والطلب على الطاقة إلى استيراد الكهرباء إذا انخفض الإنتاج بشكل كبير، وأن هذه هي إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن للعاملين في محطة الطاقة النووية من خلالها ممارسة نفوذهم.