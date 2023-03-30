أستاذ علوم سياسية: أزمات فرنسا الاقتصادية مركبة والتظاهرات لن تهدأ

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن فرنسا وإيطاليا بهما أزمات اقتصادية واسعة وديون واسعة، وهذا يحدث منذ عدة سنوات، ولكنها بدأت تظهر بشكل يؤثر على المجتمع في فرنسا بشكل كبير، ولن تهدأ المظاهرات في البلاد.

رفع سن المعاش باتفاق

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي لـ«الوطن»، أن هناك شبه اتفاق بين القادة في دول الاتحاد الأوروبي على أن سن التقاعد يجب أن يصل إلى 70 سنة، ويصل سن المعاش في دولة إسبانيا إلى 68 سنة، وفي فرنسا 62 سنة وتريد رفعه إلى 64 وتم تمرير القانون.

سن المعاش في القارة الأوروبية

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن سن التقاعد في الماضي في أوروبا كان 60 عاما بسبب انخفاض متوسط عمر الأفراد في أوروبا وكانوا في الغالب يتوفون في سن الخامسة والستين أو السبعين ولكن حاليا ارتفاع متوسط الأعمار في أوروبا إلى 80 سنة وهذا يصعب الأمر على الاقتصاد.

فلسفة المعاش في أوروبا

وتابع: «المعاش في أوروبا، وهذا ثقيل على اقتصادات أوروبا لذا تريد تأخيره ، كما أن الاقتصاد الفرنسي يصل إلى نحو 3.5 تريليون يورو، وهناك معدلات دين مرتفعة وارتفاعات في السيولة وكانت جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 القشة التي قصمت ظهر فرنسا وعدة دول في أوروبا وبينهم فرنسا وأعتقد أن ماكرون قد يواجه أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

تأتي تصريحات العمدة بعد كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس طالب فيها الشعب بتقليل استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول 2030 بسبب تخوفات من انتشار الجفاف في البلاد بسبب التغيرات المناخية الحادثة.