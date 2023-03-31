الشيخ أحمد سيف عبر قناة الناس يكشف 3 صفات للأنبياء.. أبرزها الأمانة

كشف الداعية الشيخ أحمد سيف عن الصفات التي توفرت في النبي مشيرًا أن النبي لا يكذب أبدًا لأن الله صدقه في نقل خبر السماء مشيرًا إلى أن الأنبياء لا يجوز في حقهم الكذب أبدًا.

البشر مأمورون باتباع الأنبياء في قولهم وأفعالهم

وأضاف خلال تقديمه حلقة برنامج «نبي الرحمة» المذاع عبر فضائية «الناس» أن الصفة الثانية التي ميزت الأنبياء هي الأمانة أو العصمة وهي الحفظ من الوقوع في المعصية مشيرًا أن البشر مأمورون باتباع الأنبياء في قولهم وأفعالهم وأن وقوعهم في المعصية سيشتت المؤمنين، مشددًا على أن الأنبياء معصومين والعصمة واجبة في حقهم.

لا يمكن أن يكون هناك نبي يكتم الرسالة ولا يبلغها للناس

وأشار أن الصفة الثالثة الواجبة في الأنبياء هي البلاغ حيث لا يمكن أن يكون هناك نبي يكتم الرسالة ولا يبلغها للناس وأن الصفة الرابعة هي أن الله كلفهم بإبلاغ الرسالة للناس لذلك يجب أن يكون لديهم قدر كبير من الفطنة والذكاء وسرعة البديهة والكلام مع الناس والتأثير فيهم والرد بالحكمة والموعظة الحسنة ليستطيعوا تقريب الناس من الله وشرح الرسالة المكلفين بإبلاغها، لذلك يجب أن يكون لديهم فطنة وذكاء وسرعة البديهة.