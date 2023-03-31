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قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمد حسين الفشنيفي في صلاة التراويح بالبرازيل

كتب:

أحمد حامد دياب
08:52 م | الجمعة 31 مارس 2023
القارئ الشيخ محمد حسين الفشني

القارئ الشيخ محمد حسين الفشني

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمد حسين الفشني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «كرواتيبيا برانا» البرازيلية، حيث أبدع في تلاوة خاشعة، بأحد مساجد البرازيل، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة»، وبدأ التلاوة من بداية سورة التين. 

قناة الناس تذيع شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية

 وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث  قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.   

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