«مستقبل وطن» بقنا ينظم احتفالية كبرى بمناسبة «يوم اليتيم» بنادي البحر

نظمت أمانتي العمل الجماهيري والمرأة بحزب مستقبل وطن ببندر قنا اليوم الجمعة، احتفالية كبري بنادي البحر بمدينة قنا بمناسبة يوم اليتيم تخللها حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة .

الاحتفال بيوم اليتيم

جاء ذلك بحضور محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي علي مستوى الجمهورية والمحاسب هشام قدوس والنائب مصطفي محمود مصطفي الأمينا المساعدين لأمين المحافظة وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم الحزب والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأشرق سعد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وحسن مفتاح أمين الحزب ببندر قنا وملاك ويصا الأمين المساعد لبندر قنا ومصطفي الأحمر أمين تنظيم البندر وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب ببندر قنا .

تنظيم الفقرات الفنية والثقافية للأطفال الأيتام

وقال محمد عطا أمين العمل الجماهيري حزب مستقبل وطن بمركز قنا، إن احتفالية اليوم بالأطفال الأيتام أتى بعد وضع خطة عمل طموحة من أمانة الحزب للتواجد الدائم مع الأطفال الأيتام على مستوى المحافظة، وجرى تنظيم العديد من الفقرات الفنية والثقافية للأطفال أدخلت في نفوسهم الفرحة .

قالت المهندسة عبير النجار، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن إن الاحتفالية شارك فيها نحو 40 طفلا من الأطفال الأيتام من مؤسسة «أحمد جبرة»، لرعاية الأيتام وأطفال من مؤسسات المجتمع المدني مشيرة إلى أن الاحتفالية كانت على مدار اليوم، وتم خلالها تنظيم رحلة نيلية للأطفال الأيتام وبعض العروض الفنية والترفيهية وألعاب الملاهي، كما تم توزيع هدايا قيمة على جميع الأطفال مؤكدة حرص الحزب وقياداته على تناول الإفطار مع الأطفال على مائدة واحدة، حيث تم تجهيز الوجبات على مستوى مما أضاف للاحتفالية رونقا خاصا.