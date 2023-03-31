تجهيز المسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية لانطلاق الليالي الرمضانية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة بدء أعمال تجهيز المسرح الصيفي بقصر ثقافة الإسماعيلية، استعدادا لاستقبال فاعليات الليالي الرمضانية في محافظة الإسماعيلية.

واعلن قصر ثقافة الإسماعيلية انطلاق فعاليات الليالي الرمضانية والتي تبدأ من يوم 10 رمضان وحتى 20 من نفس الشهر، ضمن البرامج التي أعلنتها وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك.

برامج يومية علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

وأعلنت ثقافة الإسماعيلية عن فاعليات مختلفة تتضمن فرق للإنشاد الديني على مسرح بجانب عروض لفرق قصر ثقافة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وفرق السمسمية والفرق المختلفة.

كما تتضمن ليالي رمضان الثقافية هذا العام، في الإسماعيلية أمسيات شعرية بمشاركة أدباء وشعراء أندية الأدب على مستوى المحافظة، وأندية الأدب من بعض المحافظات المجاورة.

كمل تتضمن عدة ورش للأطفال الموهوبين، ونشاط الفنان الصغير، وورش عمل للرسم والتلوين والفنون التشكيلية، وسهرات وقوافل رمضانية وعروض فنون شعبية وأمسيات شعرية وورش عمل حول الفنون البيئية واليدوية.

الثقافة: 22 فيلم ضمن برنامج قصر السينما في رمضان

وأعلنت وزارة الثقافة انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة السينما، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتمتد العروض حتى نهاية شهر رمضان وتتضمن عروض أفلام سينمائية متنوعة، بجانب تقديم عرض مسرحي بعنوان «أمثال وحكايات 2»، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة «ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان».