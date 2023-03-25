كلمات أغنية تتر عملة نادرة بطولة نيللي كريم بصوت محمد منير

تنافس الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل عملة نادرة، الذي يذاع على قناة cbc في رمضان 2023، ويجري بث الحلقة الثالثة منه اليوم.

ويغني تتر مسلسل عملة نادرة، الكينج محمد منير، فضلاً عن الاستعانة بصوته في رباعيات يتم عرضها تباعا بالحلقات.

كلمات أغنية تتر مسلسل عملة نادرة

وتقول كلمات أغنية تتر مسلسل عملة نادرة:

وايه يقول الليل

في هادية النجوع

النايمة بالمشنوع

في هادية النجوع

النايمة بالمجموع

ايه يضيف الأنين

لهزيمة الموجوع

لهزيمة الموجوع

ايه يضيف الأنين

لهزيمة الموجوع

ال د م يود اللغة

كهمسة العاشقين

نظرة أخيرة مابين مابين عيون شاهدين

حزني القديم عاود

وجاني تاني تاني

من اليتامي

ومن ليالي المقهورين

دور نيللي كريم في عملة نادرة

تجسد نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن ترث أرضها، وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.