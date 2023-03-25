كلمات أغنية تتر مسلسل سره الباتع بصوت محمد منير

قدم الكينج محمد منير واحد من أفضل تترات مسلسلات السباق الرمضاني لعام 2023 لمسلسل سره الباتع، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى ويعرض عبر شاشة قناتي «on» و«الحياة».

تفاصيل تتر مسلسل جعفر العمدة

وتتر مسلسل سره الباتع بصوت الكينج محمد منير كتبه الشاعر مصطفي إبراهيم وألحان وليد سعد وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير مع بداية انطلاقه مع عرض الحلقة الأولى من العمل .

كلمات تتر مسلسل جعفر العمدة

وتقول كلمات أغنية تتر مسلسل سره الباتع:

والليل يجيب ما يجيب الليل

جايبلي مين المرة دي؟!

غوازي راكبة ضهور الخيل

ولا ديابة فـي توب قاضي؟!

لو جاي طمعان فـي مذلة

في ألف ليل قبلك ولّى

رحايا يامة ع الغلة

وع الأعادي اللي تجيلك

سرك قديم يا أم الأسرار

يعدوا روم ويعدوا تتار

قايدة لعداكي غيطان النار

وللحبايب قنديلك

قبل الزمن بزمن قبله

جه النور هنا وربط حبله

على القلوب اللي اتقابلوا

ومشيوا فـي ضل سبيلك

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وكانت قد انطلقت أحداث مسلسل سره الباتع بمقام السلطان حامد الذي يبحث الفنان أحمد فهمي عن السر ورائه ومن خلال إيجاد خطاب تحت مقبرته يبدأ السر في الانكشاف.