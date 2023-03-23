انطلق الماراثون الرمضاني اليوم لعام 2023، ومن الأعمال المميزة التي تعرض هذا العام مسلسل عملة نادرة، ويبحث الجمهور عن مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة الأولى والقنوات الناقلة للمسلسل.

مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7:30 مساءاً، بشكل حصري، على أن تكون الإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء.

مسلسل عملة نادرة بطولة نیللي كریم

تجسد نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن ترث أرضها، وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

مسلسل عملة نادرة وجمال سليمان

وتواصل الفنانة نيللي كريم تصوير عملة نادرة بالتعاون مع الفنان جمال سليمان، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة نيللي كريم بمن حولها، ويشير المسلسل إلى مشكلة الورث.